Il Coordinamento Regionale di Gioventù Nazionale Calabria è entusiasta di sostenere la candidatura a sindaco, espressa da FdI, nella persona di Wanda Ferro alle elezioni amministrative del 12 Giugno.

“È di personalità come quella della nostra coordinatrice regionale che ha bisogno il territorio catanzarese e la nostra Calabria. Una testimonianza di attaccamento profondo alla propria terra e portatrice sana dei valori del nostro partito. Altrettanto entusiasmante sarà sapere che accanto a lei ci saranno tanti candidati che militano all’interno di Gioventù Nazionale, pronti ad essere la squadra sulla quale sia Wanda Ferro che tutta Catanzaro possono contare.” -Giuseppe Vacalebre, Coordinatore Regionale GN Calabria.

Facciamo un grande in bocca al lupo all’On. Wanda Ferro, ai ragazzi di GN, ed a tutti i candidati di FdI per le elezioni amministrative di Catanzaro 2022.