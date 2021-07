Importante tour in Calabria in vista delle ormai imminenti elezioni regionali del leader e fondatore di “CAMBIAMO!” Giovanni TOTI, il quale sarà a Reggio Calabria sabato 10 luglio per tenere una CONFERENZA STAMPA nei locali dell’Hotel Excelsior alle ore 18.45.

Lo comunica Saverio ANGHELONE, coordinatore provinciale di “Cambiamo! e consigliere comunale. All’incontro con i giornalisti parteciperanno Pino BICCHIELLI, Coordinatore Esecutivo Nazionale ed il senatore Gaetano QUAGLIARIELLO, cofondatore di “CORAGGIO ITALIA”.

All’iniziativa molto attesa negli ambienti politici e dai militanti e simpatizzanti del Partito di TOTI, parteciperà il gruppo dirigente provinciale e regionale. Tra gli altri, il coordinatore regionale Franco Bevilacqua, il Vice Coordinatore Vicario Pasquale IMBALZANO, già Consigliere Comunale a Reggio per due Consiliature, Sebastiano Primerano, vice Coordinatore, Orlando Fazzolari, Sindaco di Varapodio e coordinatore per la Piana e Cetty Scarcella,vice responsabile nazionale giovanile. La presenza del Presidente TOTI è l’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro svolto in questi mesi sul territorio provinciale e regionale, continua Saverio Anghelone, mirato a rafforzare il radicamento del Partito sui territori e, più in generale, della coalizione di centro-destra nel Paese ed in Calabria, a forte sostegno della candidatura a Governatore dell’On. Roberto OCCHIUTO.