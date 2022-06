Amato (CZ). 8 anni appena compiuti e già una promessa del Kart. Giovanni Fallanca, Reggino, ha partecipato lo scorso 05 giugno alla sua prima gara agonistica nella 3^ prova del campionato interregionale zona 6 Calabria – Basilica Aci Sport nella categoria 60 mini (età compresa da 8 a 12 anni) sulla pista “due mari” di amato (CZ). Il piccolo Giovanni, ha dovuto saltare le prime due tappe perchè non aveva i requisiti dell’età, ma alla prima occasione si è fatto valere con piloti più grandi di lui, conquistando uno splendido secondo posto che gli è valso l’attenzione dei team presenti.

Grande gioia per il risultato conseguito è stata espressa dal team Loddo Racing Team, che segue il piccolo Giovanni con il sostegno della NOVALUX Racing e dell’azienda Lenzo kart.

Vuole diventare un pilota di F1 e per realizzare il suo sogno ha iniziato a correre con i kart, trampolino per tutti i grandi piloti di F1

Nato a Messina il 10 maggio, il piccolo Giovanni vive con i genitori a Reggio Calabria e fin dalla tenerissima età ha iniziato a coltivare la sua grande passione per i motori. A soli tre anni e mezzo è salito sul suo primo kart con le pedaline modificate perché era così piccolo che altrimenti non ci sarebbe arrivato.

All’età di 5 anni, ha avuto il suo primo kart ed all’età di 6 anni ha conseguito la prima licenza Aci Sport “Categoria Entry level” ed ha cominciato a frequentare i circuiti nazionali ed internazionali come quello di Napoli in cui nel 2020 ha partecipato al prestigioso “Trofeo Ayrton Senna”.

“Inizialmente era un gioco – raccontano i genitori – ma poi nel tempo abbiamo scoperto la bravura e la passione che aveva Giovanni e ci siamo lanciati in questa sfida. Se oggi nostro figlio può gareggiare è grazie al nostro sostegno ed all’assistenza del team Loddo Racing di Ilario Loddo. Naturalmente si tratta di uno sport abbastanza costoso e quindi siamo sempre alla ricerca di aziende che vogliano sostenere questa passione!”.