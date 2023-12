Giovane ucciso fuori da una discoteca a Palermo, era un ex calciatore

PALERMO (ITALPRESS) – Omicidio nella notte a Palermo. Un giovane di 22 anni è stato ucciso, raggiunto da due colpi di arma da fuoco nei pressi di una discoteca in via Pasquale Calvi, in pieno centro. La vittima è Rosolino Celesia, che è morto appena giunto in ospedale. I medici non hanno potuto far nulla. A indagare è la Squadra mobile, che sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica.

Rosolino Celesia, il giovane di 22 anni raggiunto da colpi di pistola nella notte davanti alla discoteca Notr3 in via Pasquale Calvi a Palermo e deceduto all’ospedale Civico poche ore dopo, era un ex calciatore. Due anni fa, a soli vent’anni, aveva deciso di abbandonare l’attività agonistica, ma il classe 2001, di ruolo attaccante centrale, ha un passato nelle giovanili del Palermo e del Torino. Con il club granata ha giocato sei partite con la formazione U17, quindi il prestito al Palermo, sempre con l’Under 17, con cui nel 2018 ha disputato dieci incontri segnando un gol. Tornato in Piemonte nei quadri dell’U19, nel 2019-2020 ha giocato in Serie D con la maglia del Troina prima, del Marsala poi, mettendo insieme otto partite e subentrando negli ultimi undici minuti di gioco proprio con la formazione del trapanese contro il Palermo, all’epoca in D dopo il fallimento. L’ultima esperienza, nel 2021, alla Parmonval in Eccellenza.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

