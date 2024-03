Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 14.20 circa sulla SP84 nel comune di Pianopoli per soccorso a persona. Il malcapitato un giovane extracomunitario che rientrando dal lavoro in bicletta, causa un malfunzionamento dei freni, finiva in una scarpata adiacente la sede stradale. Intervento dei vigili del fuoco è valso a calarsi nella scarpata, con ausilio della scala italiana in dotazione alla squadra, ed a raggiungere il giovane. Lo stesso, ferito, veniva immobilizzato su barella e con tecniche Speleo Alpino trasportato sino all’ambulanza parcheggiata in zona sicura. Il giovane veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.