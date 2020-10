Una brutta giornata per la Calabria perché questa mattina ci sono state due vittime, un’infermiera di 56 anni di Catanzaro e una donna anziana ricoverata a Cosenza.

Per quanto riguarda l’infermiera, ricoverata in terapia intensiva, era positiva al Covid-19, ma le sue condizioni di salute si erano aggravate progressivamente fino al decesso avvenuto stamani. Sarebbe la 35esima vittima nella provincia di Catanzaro.

L’altra vittima è una signora anziana, deceduta nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Cosenza, una donna di circa 80 anni, era ricoverata prima in una casa alloggio.