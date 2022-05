Lunedì 23 Maggio, alle ore 10.30, presso il Complesso Polifunzionale della Polizia di Stato in occasione della Giornata Nazionale della Legalità, in cui si commemora il 30° anniversario dalla strage di Capaci dove persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre Agenti della scorta, saranno premiati gli studenti vincitori, a livello provinciale, della V edizione del concorso “Pretendiamo Legalità”.

L’iniziativa intesa a favorire la cultura della legalità, a promuovere il senso civico, a suscitare la coscienza antimafia tra le nuove generazioni è stata realizzata dal Ministero dell’Interno- Dipartimento di Pubblica Sicurezza- in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione ed è stata destinata agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e, si è sviluppata in momenti di interazione e confronto tra gli studenti e personale della Questura.