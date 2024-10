Oggi, nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, il Comune di Terranova Sappo Minulio ha aderito all’iniziativa “M’illumino di verde” con un simbolo storico della città qual è la Torre Civica.

L’Amministrazione guidata dal sindaco Ettore Tigani ha voluto dare un segnale forte di adesione per un tema di fondamentale importanza nato dall’iniziativa a cura dell’Asp di Reggio Calabria, tramite il Centro di Salute Mentale di Taurianova diretto dal dott. Roberto Zappone. Un centro d’eccellenza che lavorando sul campo della salute mentale è sempre in prima linea con le tante problematiche che quotidianamente colpiscono migliaia di pazienti non solo nella Piana di Gioia Tauro e della provincia reggina, ma anche fuori dei confini provinciali.

Il Comune di Terranova Sappo Minulio ha aderito con convinzione e dare il suo contributo ad una giornata all’insegna del benessere mentale.