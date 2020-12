Il primo gennaio, solennità di Maria Santissima Madre di Dio, si celebrerà la 54^ Giornata mondiale per la Pace.

Papa Francesco ha voluto quest’anno darle come titolo La cultura della cura come percorso di pace, proponendo ai cristiani e a tutti gli uomini di buona volontà un percorso educativo che ci porti a coltivare: la cura come promozione della dignità e dei diritti della persona, la cura del bene comune. la cura mediante la solidarietà, la cura e la salvaguardia del creato.

La Parrocchia del Duomo cittadino, tramite l’Associazione IL Samaritano, ormai da 33 anni sostiene con entusiasmo e convinzione questa giornata con lo scopo di creare una cultura di pace a partire dal territorio della Piana di Gioia Tauro, dalle nostre cittadine e dai nostri quartieri, dove spesso e volentieri la dignità e di diritti delle persone vengono calpestati e dove gli interessi personali, fomentati da corruzione e ndrangheta, prevalgono sul bene comune.

L’appuntamento clou della Giornata è stato da sempre la Marcia della Pace di Capodanno.

Dopo tanti anni questo tradizionale appuntamento, a causa delle norme di contenimento del Covid 19, non potrà vedere protagonista per le strade di Polistena il popolo della Pace della Piana di Gioia Tauro.

Il che non significa che si ferma il cammino quotidiano per promuovere pratiche di giustizia e di pace contro tutte le guerre e contro la violenza in ogni sua forma.

Per questa ragione gli organizzatori hanno inteso rinnovare il loro impegno anche quest’anno con la “33esima Marcia della Pace di Capodanno in rete”. Un appuntamento collettivo sui social che vuole coinvolgere ogni generazione.

Nella giornata del 1 gennaio sulla pagina Fabebook “Parrocchia Santa Marina Vergine” si creerà una grande maratona della Pace, con la pubblicazione di video di un minuto circa contenenti riflessioni – testimonianze sulla Pace.

Chiunque potrà partecipare alla maratona inviando il video al numero 320 6405678

Per sensibilizzare e condividere il più possibile il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata è stata realizzata anche una cornice per tutte le foto profilo.

Ognuno è invitato ad inserire la cornice della Giornata Mondiale della Pace cliccando il seguente link: www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=392820795145628

La sera di Capodanno alle ore 18:00 nel Duomo della città il Parroco don Pino Demasi presiederà la Solenne Concelebrazione Eucaristica per invocare il dono della Pace.

A seguire alle ore 19:00, il concerto UN CANTO PER LA PACE, a cura del Soprano Caterina Francese, del Tenore Francesco Anile e dell’organista Giuseppe Pucci, accompagnerà la lettura collettiva del Messaggio di Papa Francesco.

A conclusione verrà consegnata copia del messaggio del Papa ai Sindaci e alle autorità del comprensorio presenti.

Il tutto sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook e YouTube della Parrocchia Santa Marina Vergine – Duomo di Polistena.