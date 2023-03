“Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne”. Con la frase della poetessa Maya Angelou a Terranova Sappo Minulio si festeggia la “Giornata Internazionale della Donna” che ricorre l’8 marzo. Rappresentando quello spirito delle donne, le quali ancora oggi rivendicano i propri diritti sacrosanti contro la sopraffazione ancora vigente in alcuni paesi e contro anche quello che oggi è diventata una vera e propria piaga quale la violenza sulle donne, dove i numeri sono a dir poco spaventosi nell’ultimo decennio.

La violenza, la sopraffazione, i non diritti sono condizioni non in linea con una evoluzione culturale la quale sancisce come condizione fondamentale il rispetto.

Il Comune di Terranova Sappo Minulio con a capo il sindaco Ettore Tigani e l’assessore alla cultura Laura Albanese in occasione della “Giornata Internazionale della Donna” ha allestito un programma concentrato sulla sensibilizzazione e sulla cultura. Nella giornata di mercoledì 8 marzo si inizia alle ore 16 con l’inaugurazione della “Panchina rossa”, come quel simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più perché portata via dalla violenza, e sarà posizionata nell’area verde di Via P. Vincenzo Idà.

Mentre alle 16.30 all’interno dell’Aula consiliare ci sarà la presentazione del libro dello scrittore molisano Paolo De Chiara, “Una fimmina calabrese” e per l’occasione nell’incontro moderato dal giornalista Michele Albanese, il programma prevede i saluti del sindaco Ettore Tigani e dell’assessore alla cultura Laura Albanese, anche la presenza dell’ex deputato Angela Napoli, il referente di “Libera” Don Pino Demasi e l’autore del libro Paolo De Chiara.

(GiLar)

Il Programma