Un uomo di poco più di 40 anni, di Altomonte, è morto in un incidente sul lavoro a San Lorenzo del Vallo. L’uomo dalle prime indagini sarebbe caduto mentre lavorara in un’azienda che produce carrelli elevatori. La vittima lascia la moglie e 3 figli. Per fare chiarezza sull’accaduto indagano i carabinieri di San Marco Argentano coordinati dalla Procura di Castrovillari.