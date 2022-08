I giallorossi pianigiani si sono ritrovati per un ultimo allenamento agli ordini del tecnico Angelo Galfano in vista del primo impegno ufficiale della stagione agonistica 2022-2023contro il San Luca; gara valevole per il primo turno di Coppa Italia serie D prevista Domenica alle ore 16,00 .

Alla fine della seduta giornaliera il presidente Guido Contestabile e lo stesso allenatore giallorosso sono stati intervistati dallo speaker Pasquale De Pietro di Radio Eco Sud, radio ufficiale e media partner del Cittanova Calcio.

Una gara che il neo tecnico giallorosso ha presentato così nella consueta conferenza stampa della vigilia :

” Stiamo lavorando da tre settimane, devo fare i complimenti alla società che in brevissimo tempo è riuscita a costruire una rosa di qualità , per noi sarà una gara difficile , contro una formazione amalgamata da diverso tempo, ma nella maniera più assoluta ci giocheremo le nostre chance cercando di provare a passare il turno “

Solidità e ambizione nel progetto giallorosso come sottolineato dal presidente Guido Contestabile:

” Intendo ringraziare tutti i soci del Cittanova Calcio, spina dorsale di questa società, ciascuno di noi abbiamo un debito di riconoscenza verso il nostro paese, cercheremo di disputare un campionato dignitoso senza tralasciare l’obiettivo principale che ha sempre contraddistinto lo sport: integrazione e aggregazione”.