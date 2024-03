COMUNE DI CITTANOVA (Comune insignito della medaglia di bronzo al merito civile)

Il Comune di Cittanova sarà presente in forma ufficiale alla manifestazione “Roma Città Libera” che si terrà nella Capitale il 21 marzo in occasione della XXIX Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Un’iniziativa importante e dall’alto significato simbolico, quella organizzata e promossa dall’Associazione Libera contro le Mafie, realizzata in collaborazione con Avviso Pubblico e con il patrocinio del Comune di Roma.

Il Comune di Cittanova, partner di Avviso Pubblico e da anni impegnato concretamente in una nuova stagione di memoria e impegno contro il sopruso mafioso, sarà a Roma con il suo Gonfalone e con una delegazione composta dal Sindaco Francesco Cosentino, dal Vicesindaco Antonino Fera e da alcuni dipendenti dell’Ente.

Una presenza qualificata, dunque, ritenuta fondamentale dell’Amministrazione per ribadire il sostegno all’azione quotidiana e capillare di Libera nell’intero Paese e, contestualmente, il ruolo degli Enti Locali nella battaglia culturale e sociale per la legalità e la giustizia.

L’appuntamento romano sarà per gli amministratori, inoltre, l’occasione per discutere la proposta formulata da don Luigi Ciotti in merito al gemellaggio tra Cittanova e Roma nell’8o° anniversario della morte di Teresa Talotta Gullace, donna e madre cittanovese barbaramente uccisa per mano nazista.

“Abbiamo aderito con entusiasmo ed orgoglio alla proposta formulata dall’Associazione antimafia “Libera” per tramite del suo Presidente don Luigi Ciotti – ha affermato il Sindaco Francesco Cosentino – riguardante un gemellaggio tra i Comuni di Cittanova e Roma Capitale nel nome di Teresa Talotta Gullace e dei consolidati e condivisi valori di giustizia, libertà e democrazia. In tal senso, presenteremo a Roma un dossier articolato sul tema. La Giunta ha già approvato la proposta di gemellaggio con la Capitale. Sarebbe un riconoscimento straordinario per Cittanova, per l’intera Calabria, e per le donne italiane impegnate quotidianamente nella personale o collettiva resistenza all’ingiustizia, alla diseguaglianza e al sopruso”.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!



CINQUEFRONDI GRIDA FORTE SENZA AVER PAURA.

Nel giorno dedicato alla memoria e all’impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia Cinquefrondi, ancora una volta, si schiera dalla parte dei diritti e della giustizia sociale.

Una delle vie principali del Paese darà voce alle celebri frasi di chi per la mafia e per la lotta contro di essa ha perso la sua vita, di chi non si è mai arreso e ancora oggi non smette di essere esempio di coerenza e onestà.

Via Vittorio Veneto, luogo di transito per eccellenza, nella giornata del 21 Marzo, dalle ore 17.00 in poi, diventerà luogo di riflessione e scambio di idee e convinzioni, principi senza i quali non può esistere il vivere civile.

Cinquefrondi vuole gridare forte tramite l’affissione di immagini e frasi, l’ascolto di celebri canzoni e le parole di chi della lotta alla mafia ha fatto il suo pane quotidiano.

Alle ore 18.00 la riflessione si sposterà all’interno della Mediateca Comunale, dove avrà luogo un dibattito sul tema in cui interverranno il Sindaco Michele Conia, il Presidente del Consiglio Comunale Fausto Cordiano, Giovanni Laruffa e Katia Bottiglieri rappresentanti dell’Associazione Piana Libera di Polistena e Claudio Tommasini comandante della Stazione dei Carabinieri di Cinquefrondi.