La giornalista Dominga Pizzi eletta Conduttrice Televisiva dell’Anno al premio “Calabria che lavora 2024” – Eccellenze calabresi distinguersi e non estinguersi, giunto alla sua 23ma edizione, svoltosi al Caleo Event Space di Gioia Tauro (R.C.), organizzato da Asso Calabria, guidata da Franco Buccinà e Anna Patania. Il premio è stato conferito agli esportatori sani di Calabresità nel mondo.

La conduttrice di “Piaceri e Sapori, per Graziano Tomarchio, production ha conseguito il riconoscimento al suo instancabile lavoro, pronto a superare mille difficoltà con disarmante positività. Un giornalismo che viaggia attraverso la Calabria vera che parla al cuore della gente, carico di umanità nei confronti del prossimo, colleghi e soprattutto colleghe. Dominga Pizzi, nella sua lunga carriera infatti, si è fatta stimare da tutte le sue colleghe per la sua spiccata solidarietà femminile ed un carattere che non conosce invidie e competizioni.

Queste le sue parole alla consegna del premio, ricevuto da Franco Buccinà, che con la moglie Anna Patania organizza questo prestigioso evento: “Buonasera a tutti, è un piacere essere qua perché sono degli amici e professionisti che portano la Calabria ovunque, e noi sappiamo cosa significa perché facciamo lo stesso lavoro che richiede tanti e vari sacrifici ma alla fine ti da tante soddisfazioni, insieme alla tua splendida dolce metà che è dietro le quinte ma è lei l’astro portante: è una grande donna. Non me l’aspettavo, devo essere sincera: io amo il mio lavoro, lo faccio con passione”.