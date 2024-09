Giorgetti “L’emergenza demografica entri nell’agenda europea”

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – “E’ importante che l’emergenza demografica diventi argomento nell’agenda Europea. Come Italia sosteniamo questa iniziativa. L’auspicio è che il dibattito di oggi non si esaurisca con la denuncia di una condizione comune a molti paesi, compresa l’Italia, ma diventi oggetto di riflessioni e proposte della commissione”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine della discussione dell’Ecofin dedicata alla demografia e alle conseguenze sulla sostenibilità economica e sociale dei paesi europei. “Prudentemente la commissione in questi anni non si è mai occupata di dare raccomandazioni su un tema ritenuto delicato – aggiunge – ma è anche vero che il PNNR affronta diversi aspetti non secondari, come la necessità di implementare gli asili nido per rendere possibile la coesistenza della maternità con la partecipazione al lavoro. Il fattore demografico, non dimentichiamolo, ha implicazioni su moltissimi aspetti comprese produttività e crescita: quando parliamo della competitività del sistema europeo inevitabilmente dobbiamo anche ricordare che le corti giovani sono più produttive e tendono a essere più ricettive delle trasformazioni dei cambiamenti”.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).