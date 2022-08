Al via la campagna abbonamenti per il campionato d’Eccellenza 2022/2023.

Si invita la comunità a sostenere la squadra, che non è soltanto un club

calcistico, bensì rappresenta radici, storia, passioni, mezzo di inclusione

sociale, volano di crescita e futuro dell’intera città.

L’abbonamento alla Gioiese 1918 si può sottoscrivere presso i seguenti

Punti vendita: Pizzeria Real – Viale Don Sturzo; Bar Pasticceria il

Capriccio – Via Sarino Pugliese 119; Nocera Sport – Via Regina Margherita

80; Sala scommesse EuroBet – Via Nazionale 18.

L’abbonamento per tutte le partite costa solo 60 euro; se si aggiungono

10euro, quindi con 70 euro, si può accedere a tutte le partite e si ha

anche in regalo una maglia ufficiale; dai 14 ai 18 anni l’abbonamento +

maglia ufficiale costa soltanto 40 euro.

Se si desidera sostenere a distanza la Gioiese 1918 di seguito forniamo

l’Iban: IT76G0103081370000000664542 – BIC/SWIFT: PASCITM1RCG – Banca MPS

agenzia di Gioia Tauro – ASD GIOIESE 1918.

Basta inviare una mail a gioiese1918@gmail.com con la contabile del

bonifico, L’ indirizzo e l’eventuale taglia della maglia ufficiale e noi

spediremo il tutto.

Spese di spedizione aggiuntive € 9,00.