“La Gioiese 1918 è lieta di comunicare che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con il calciatore Francesco Pio Stillitano. Il giovane portiere originario di Gioia Tauro, classe 2003, nel suo curriculum sportivo oltre alla recente stagione alla Deliese, culminata con la vittoria del campionato di prima categoria, vanta la trafila nel settore giovanile della Reggina. Un rinforzo di grande prospettiva, in sintonia con un progetto chiaro e coeso ovvero la valorizzazione dei giovani. La società coglie l’occasione per dare il benvenuto a Francesco augurandogli un grosso in bocca al lupo”