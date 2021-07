“Il buon senso”, non rientra tra le coordinate del comune modo di gestire ed approcciarsi alle più diverse”cose” della nuova e non positiva maniera di gestire il vivere attuale: Anno 2021.

In via Stella Polare a Gioia Tauro, l’azienda preposta alla posa della fibra ottica, ha ricoperto con l’asfalto la frattura creata per il posizionamento della fibra, ma si è letteralmente disinteressata della piccola voragine che è proprio marginale all’effettuazione del lavoro.

Sarebbe bastato che un qualsiasi controllore del comune per cui il lavoro veniva eseguito ponesse l’occhio in corso d’opera che l’evidente disservizio avrebbe trovato risposta risolutiva… Pazienza?

Clemente Corvo