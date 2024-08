di Clemente Corvo

Nelle serate tranquille di Gioia Tauro, le strade illuminate sono un segno di sicurezza e benessere per i cittadini. Tuttavia, la situazione nella via Monacelli e in altre zone della città racconta una storia diversa. Spesso, la luce pubblica viene a mancare, lasciando i quartieri immersi nell’oscurità. Un problema che si trascina da tempo e che necessita di una soluzione definitiva.

Negli ultimi mesi, i residenti di via Monacelli hanno vissuto serate al buio, un problema che non solo influisce sulla qualità della vita, ma che solleva anche preoccupazioni sulla sicurezza. L’assenza di illuminazione pubblica è un disagio che non può più essere ignorato.

Come giornalista impegnato a rappresentare la voce dei cittadini, mi sono rivolto alla società responsabile della gestione dell’illuminazione pubblica, Enel Sole. Numerose segnalazioni sono state fatte attraverso il numero verde, ma la risposta è sempre la stessa: un’email che conferma l’avvenuta risoluzione del problema, quando in realtà le strade restano al buio. Questa discrepanza tra comunicazione e realtà quotidiana è motivo di frustrazione crescente tra i residenti.

Nonostante la continua mancanza di illuminazione, resta la speranza che queste segnalazioni non generino costi aggiuntivi per l’amministrazione comunale. Il contratto con Enel Sole è di notevole impegno finanziario, con l’impiego di diverse centinaia di migliaia di euro. È fondamentale che questi fondi siano utilizzati per garantire un servizio efficiente e rispondente alle necessità della comunità.

Questa situazione non è nuova per Gioia Tauro. Problemi simili si sono verificati negli anni passati, sottolineando l’urgenza di un intervento risolutivo. Tuttavia, c’è un barlume di speranza con la nuova amministrazione comunale, recentemente eletta, che si è dimostrata attenta alle problematiche ereditate. La loro volontà di risolvere questioni annose come questa lascia intravedere una possibilità di cambiamento positivo.

È cruciale che la collaborazione tra l’amministrazione e la società di gestione dell’illuminazione porti a soluzioni concrete e durature. I cittadini di Gioia Tauro meritano di vivere in una città sicura e ben illuminata, e spetta a tutti noi lavorare insieme per realizzare questo obiettivo.