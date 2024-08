L’Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Domenica Speranza, esprime soddisfazione per il successo degli eventi estivi e annuncia nuove iniziative per il periodo invernale

DI CLEMENTE CORVO

Si sono conclusi otto giorni intensi e ricchi di eventi che hanno animato il Centro Storico della nostra città, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’esperienza unica di cultura, street food e intrattenimento. L’Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Domenica Speranza, esprime la piena soddisfazione di tutta l’amministrazione per la straordinaria riuscita delle manifestazioni.

“La risposta della cittadinanza è stata oltre ogni aspettativa – dichiara l’Assessore – e questo dimostra quanto la nostra comunità sia desiderosa di vivere momenti di condivisione, arricchimento culturale e divertimento. Gli eventi organizzati hanno offerto a tutti, giovani e meno giovani, l’opportunità di godere di spettacoli, degustazioni e attività che hanno messo in luce il meglio del nostro territorio, promuovendo al contempo la socialità e il senso di appartenenza.”

Il successo di questa edizione estiva non solo conferma la validità della formula scelta, ma rafforza l’impegno di tutta l’amministrazione Scarcella nel continuare a investire in iniziative culturali che possano valorizzare ulteriormente la nostra città. In quest’ottica, l’Assessore annuncia che sono già in corso i preparativi per un ciclo di eventi durante il periodo invernale, che riprenderanno lo spirito di aggregazione e intrattenimento che sta caratterizzando questa estate.

“Siamo già al lavoro per programmare nuove iniziative che arricchiranno l’offerta culturale della nostra città anche nei mesi più freddi. L’obiettivo è quello di creare occasioni di incontro e svago per tutti, continuando a promuovere la cultura e l’inclusione, elementi fondamentali per il benessere e lo sviluppo della nostra comunità.”

Concludendo, l’Assessore ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al successo degli eventi, dagli organizzatori agli artisti, dai volontari ai cittadini che con la loro presenza hanno reso indimenticabile questa settimana.