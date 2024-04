Sono finalmente partiti i lavori per la realizzazione del primo asilo nido comunale, nell’area del cortile dell’infanzia San Filippo Neri, nonché i lavori di riqualificazione architettonica funzionale e la messa in sicurezza delle palestre delle scuole primarie “Stella Maris” in Via Magenta, alla Marina, e quella del “Montale” in Via Dante, al Centro.

I suddetti lavori per la realizzazione dell’asilo nido sono stati aggiudicati all’Impresa LE.CO.GEN. S.r.l. con sede a San Nicola Da Crissa (VV), per un importo complessivo di € 1.210.000,00, compreso la premialità ottenuta per aver rispettato le scadenze programmate dal PNRR. Si realizzerà, quindi, una struttura moderna, innovativa ad elevata efficienza energetica con una superficie utile di 452 mq e può contenere 50 bambini distribuiti tra le varie sezioni. I tempi previsti per il completamento dei lavori sono 210 giorni da oggi.

Sono altresì partiti i lavori per la messa in sicurezza della palestra dell’Istituto Scolastico Montale in Via Dante aggiudicati all’Impresa LIMINA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. con sede in Ardore (RC) per un importo complessivo di € 506.000,00, compreso la premialità. I tempi per la consegna della palestra sono 250 giorni lavorativi dall’inizio dei lavori.

I lavori per la messa in sicurezza della palestra della scuola Stella Maris in via Magenta sono stati invece aggiudicati all’Impresa SAG.EDIL:SEL con sede a Reggio Calabria per un importo di € 506.000,00, compresa la premialità; i tempi per la realizzazione dell’opera sono di 210 giorni lavorativi da oggi.

Viva soddisfazione viene espressa da parte dell’Amministrazione Comunale perché per la prima volta nella storia amministrativa della Città viene costruito un asilo nido pubblico in grado di ospitare 50 bambini, in una struttura che verrà realizzata nel rispetto di tutte le normative di legge che disciplinano gli asili nido. Forniremo così un ulteriore servizio pubblico a favore delle famiglie.

Inoltre per il prossimo anno scolastico avremo messo in funzione e a norma le due palestre cittadine inattive da oltre un ventennio, e che consentiranno ai nostri ragazzi di poter fare educazione fisica in un ambiente sicuro, spazioso e confortevole.