di Clemente Corvo

Stamattina il candidato a Sindaco per il Comune di Gioia Tauro, Renato Bellofiore, ha compiuto un passo importante verso le elezioni comunali del 2024. Alle 11:30, circondato da un gruppo di candidati e simpatizzanti, ha ufficialmente presentato in Comune le due liste civiche che sosterranno la sua candidatura: Lista Bellofiore e Cittadinanza Democratica.

Bellofiore ha depositato con anticipo, rispetto al termine ultimo previsto per sabato 11 maggio alle ore 12:00, le due liste civiche con i 32 nomi che comporranno le liste. Tra di essi figurano sia veterani che hanno contribuito alla fondazione di Cittadinanza Democratica, sia nuovi attivisti determinati a dare il loro contributo per il bene della città.

All’uscita dal Comune, Bellofiore ha condiviso alcune riflessioni. «Sono grato per il supporto ricevuto e sento forte la responsabilità di questo ruolo. La collaborazione tra le due liste sarà cruciale per portare avanti il nostro impegno a lungo termine per Gioia Tauro», ha dichiarato Bellofiore.

Le liste presentate non sono solo un simbolo di continuità con la mia precedente amministrazione del 2010 ma anche di rinnovamento. Con tante presenze giovanili e un solido ancoraggio nei quartieri della città, le liste promettono di affrontare con energia le sfide sociali e ambientali che attendono Gioia Tauro puntando sull’innovazione e sull’esperienza combinata nelle liste. Con queste premesse, il percorso verso le elezioni si annuncia ricco di proposte e progetti ambiziosi per il futuro di Gioia Tauro.