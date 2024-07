Si lavora senza sosta per le vie della città !

Gli amministratori sono impegnati su campo, a stretto contatto con gli addetti ai lavori al ripristino delle condizioni di vivibilità del centro urbano ed aree periferiche.

Ad appena una settimana dal conferimento dell’assessorato all’Ambiente, il giovane Christian Guerrisi risulta attento ed operativo seguendo personalmente la direzione dei lavori di pulizia delle strade da rifiuti e dalla proliferazione di vegetazione selvaggia che fino a qualche giorno addietro invadevano strade marciapiedi e spazi di sosta, dando a residenti e turisti la sgradevole sensazione di una città abbandonata a se stessa.

Si è iniziato dal quartiere marina con la pulizia e l’estirpazione di erbacce infestanti Piazza del Marinaio per poi proseguire con Viale Italia, Piazza Marconi ( largo antistante la stazione ferroviaria), Piazza Ammendolara .

Gli operai comunali per la parte della bonifica del territorio da ogni tipo di rifiuto , e quelli della Loris Multiservizi per quella riguardante la vegetazione non controllata , sotto le direttive dell’Assessore Guerrisi, stanno portando avanti un opera di restyling nei punti nevralgici della città.

” Abbiamo iniziato a lavorare sin da subito, già il giorno dopo l’insediamento dell’Amministrazione Scarcella, ogni componente della stessa ha apportato il suo contributo in termini di tempo impegno e competenza.

Mi sono state affidate deleghe in ambiti delicati ed importanti quali Ambiente, Nettezza Urbana,Raccolta Differenziata, Isola Ecologica, Cimitero e Ville Comunali ; di concerto con il delegato al Decoro Urbano Fabio Pioli ,durante il giorno usciamo con gli operai comunali per sopralluoghi in ogni angolo della città al fine di programmare i lavori da fare individuando quelle che sono le priorità di intervento e le zone di maggiore criticità.

Con l’ordinanza sindacale N.12 del 05 Luglio scorso, l’Amministrazione ha inteso veicolare un duplice messaggio ; si richiede la collaborazione dei cittadini con il conferimento dei rifiuti solidi urbani fuori dal portone della propria abitazione dalle ore 20 alle ore 24 ed il forte richiamo al rispetto della stessa ordinanza che prevede l’elevazione di sanzione amministrativa pecuniaria che va da mille a diecimila euro.

Ho molta fiducia nei miei concittadini e penso che unitamente all’Amministrazione comunale saremo in grado, in breve tempo, di creare una comunità unita coesa e rispettosa delle regole, una città pulita ed accogliente .

Tante, tantissime le cose da fare già segnate in agenda ed alle quali si darà seguito giorno per giorno ”

Queste le parole del neo Assessore Cristian Guerrisi,