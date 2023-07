DI CLEMENTE CORVO

È doveroso sollevare un grido d’allarme riguardo alle pericolose

condizioni stradali che affliggono la nostra città da troppo tempo. Le

strade di Gioia Tauro sono diventate un autentico colabrodo, mettendo a

rischio costantemente la sicurezza di automobilisti, ciclisti e bambini che

si spostano in bicicletta.

In particolare, si desidera sottolineare la situazione estremamente

pericolosa che richiede un pronto intervento lungo una delle arterie

principali e più frequentate di Gioia Tauro: la SS 18. Ormai mancano solo

pochi giorni al primo anniversario dello strapiombo, una voragine aperta

quasi a precipizio sulla strada, delimitata solamente da una transenna . Questo pericolo persiste su una delle arterie principali di Gioia

Tauro, proprio nelle vicinanze di importanti esercizi commerciali

frequentati giornalmente da centinaia di persone, tra cui numerosi

automobilisti, motociclisti e bambini in bicicletta.

Nonostante l’evidente necessità di mettere in sicurezza questo tratto

stradale, ci si domanda quali siano le problematiche tecniche che

impediscono l’intervento tempestivo. Come le città limitrofe a Gioia Tauro

abbiano già completato la riparazione di diversi chilometri di strade

principali, mentre nella nostra città sembra essere impossibile risolvere

neanche un semplice buco.

I cittadini residenti nella Via SS 18 si lamentano giustamente del fatto

che, da diverso tempo, hanno di fronte alle loro case ed agli esercizi

commerciali che frequentano una voragine che continua a rimanere senza

riparazione. È necessario che l’Amministrazione comunale intervenga

immediatamente per ripristinare la sicurezza e garantire una circolazione

regolare lungo questa arteria importante e fortemente frequentata come la

SS 18.

Non solo si chiede che venga risolta urgentemente questa situazione di

pericolo evidente, ma si sollecita l’Amministrazione comunale ad

intervenire anche su altri tratti stradali caratterizzati da buche

altrettanto pericolose. Non bisogna aspettare il prossimo Giro d’Italia per

vedere ripristinata una strada!

Nella circostanza si aspetta un’immediata azione da parte delle autorità

competenti per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini di Gioia

Tauro. Non si può più accettare che le strade della nostra città

rappresentino un pericolo costante per chiunque vi transiti.

È necessario che l’ istituzione prenda atto di questa situazione di

emergenza e si assuma le proprie responsabilità per mettere fine a questa

condizione insostenibile. I cittadini di Gioia Tauro meritano strade sicure

e ben mantenute.