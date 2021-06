Sabina Ventini, 45 anni, militante demA, il Movimento politico fondato da Luigi de Magistris, è la nuova assessora all’Ambiente, nettezza urbana, raccolta differenziata e isola ecologica del Comune di Gioia Tauro. Una nomina importante che premia anni di determinazione, coraggio delle scelte e impegno politico ed amministrativo del Movimento demA in Calabria, grazie allo straordinario lavoro politico di Michele Conia, Sindaco di Cinquefrondi e Coordinatore demA per il Mezzogiorno, e dell’intero gruppo. Un segnale importante e una grande occasione per Sabina, Adriana Vasta, candidata alle Regionali 2021, e per tutto il gruppo demA Calabria, perché protagonisti di una nuova politica capace di far voltare radicalmente pagina alla loro terra. demA, da sempre impegnata nelle battaglie ambientaliste, anche a Gioia Tauro darà nuovo impulso all’ambiente e ai rifiuti attraverso una gestione innovativa e virtuosa, attenta all’economia ed alla salute dei cittadini, per il superamento di logiche finora seguite, quali la concentrazione dei rifiuti in mega impianti e mega discariche.

Gli auguri di buon lavoro a Sabina Ventini per la nuova sfida da Michele Conia, Coordinatore demA Mezzogiorno e Sindaco di Cinquefrondi, e da Luigi de Magistris, Candidato Presidente alla Regione Calabria.