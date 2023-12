“Sabato… con Gioia” è il titolo del progetto curriculare che, nel pomeriggio del 16 Dicembre 2023, ha visto protagonisti alunni, insegnanti e genitori della Scuola Primaria “Eugenio Montale”, Istituto Comprensivo 1 “F. Pentimalli di Gioia Tauro. L’evento, ispirato alla Notte dei Licei, ha coinvolto tutta la cittadinanza che, con entusiasmo, ha partecipato e seguito le diverse performance, interpretate e realizzate con immaginazione e creatività da tutti i bambini. Magica atmosfera natalizia quella creata dai più piccoli con la rappresentazione del Presepe Vivente; a seguire, rappresentazioni teatrali, Gospel, concerto in LIS, Body percussion, musica e attività laboratoriali. A fare da cornice il progetto “Adotta una pigotta” per l’UNICEF: sono state effettuate 107 donazioni con lo scopo di raggiungere tanti bambini in difficoltà, ovunque si trovino, portando vaccini, alimenti terapeutici, assistenza e promuovendo un’istruzione di qualità.

Davvero un originale puzzle quello che ,con grande maestria, impegno e dedizione, sono riusciti a creare gli insegnanti, innamorati dell’Istituzione di cui fanno parte, del loro lavoro e principalmente del futuro delle nuove generazioni aggiungendo sempre nuove tessere, peculiari nell’importantissimo percorso di crescita.

“Sabato con Gioia”, oltre che una festa, è stata la dimostrazione di un modo alternativo di fare scuola e di veicolare i contenuti della didattica puntando su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale ma le si affianca in maniera produttiva e proficua. Queste le parole pronunciate dal preside prof. Domenico Pirrotta che, con grande soddisfazione, ha seguito le varie fasi del progetto valorizzando la collaborazione tra le varie componenti scolastiche nell’attuazione di un progetto condiviso.