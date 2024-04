Rosario Schiavone, candidato sindaco per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, ha presentato ufficialmente il suo Comitato Elettorale in una sala colma di sostenitori e cittadini interessati. Il comitato, formato da individui di comprovata esperienza e competenza, è stato introdotto con entusiasmo dal presidente Antonino Irrera, figura mentore per le nuove generazioni politiche.

Il Comitato Elettorale si impegna a promuovere progetti innovativi al di là delle normali pratiche amministrative, lavorando per rendere il programma politico e i valori del candidato accessibili e trasparenti. Con la partecipazione di figure autorevoli come Marcello Gatto, Carmela Centorrino, Viviana De Maio e Giovanni Lollio (commissario cittadino di Noi Moderati), il comitato mira a sostenere i sostenitori, i volontari e gli attivisti durante la campagna elettorale.

Con un’impegno per il rispetto e la moralità, il Comitato Elettorale sottolinea l’importanza di condurre una campagna elettorale improntata al rispetto dell’avversario, mettendo in primo piano idee e progetti senza denigrare gli altri candidati.

La presenza di due avvocati, Filippo Pratticò ed Emanuela Zito, arricchisce il comitato con la loro vasta conoscenza ed esperienza.

Emanuela Zito, impegnata per una politica onesta e trasparente, si candida come consigliere comunale per sostenere la leadership di Rosario Schiavone e per promuovere un cambiamento positivo, rompendo con le pratiche del passato che hanno portato a un fallimento economico e politico.

Il Comitato Elettorale di Rosario Schiavone è pronto a guidare una campagna elettorale basata sulla visione, sull’integrità e sul miglioramento della nostra comunità.