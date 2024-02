Gioia Tauro, l’Effige della Madonna di Lourdes in Peregrinatio nelle Diocesi Italiane in occasione del 120° anniversario della nascita dell’Unitalsi

Ieri 7 febbraio, nella tarda mattinata, nel Duomo della Città di Gioia Tauro (RC), l’Effige della Madonna di Lourdes in Peregrinatio nelle Diocesi Italiane in occasione del 120° anniversario della nascita dell’Unitalsi. Nel pomeriggio di martedì 6 febbraio, intorno alle ore 17:00, la statua della Madonna di Lourdes è arrivata nella Città di Gioia Tauro presso la Parrocchia di “San Gaetano Catanoso” ed è stata accolta dal Parroco, Don Giovambattista Tillieci, il quale è anche assistente regionale dell’Unitalsi, e dall’intera comunità insieme ai membri dell’Associazione.

A seguire, la Santa Messa presieduta dal Vescovo, S.E. Mons. Giuseppe Alberti, della Diocesi di Oppido M.-Palmi, (RC) alla presenza di tutti i Parroci e Sacerdoti della Città, animata da una corale interparrochiale, in piena collaborazione e comunione fraterna tra le parrocchie.

Nella giornata successiva, oltre alla Santa Messa del mattino presieduta da Don Antonio Scordo, nell’atrio del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Gioia Tauro, alle ore 11:30 circa, la Statua pellegrina della Madonna di Lourdes arriva nel Duomo della Città. Tantissimi fedeli e bambini della Scuola Primaria “Paolo VI” accompagnati dai loro insegnanti, ad accoglierLa con canti ed inni di gioia. A seguire, la recita del Santo Rosario, la supplica e l’“atto di affidamento a Maria”.

È stato un evento straordinario che ha coinvolto l’intera comunità di fedeli, creando un clima di profonda spiritualità e di festosa partecipazione. «Viviamo ogni tempo come un momento di Grazia; oggi, la nostra Diocesi ha vissuto un momento di grande gioia e commozione», ha esordito S.E. Mons. Giuseppe Alberti, all’inizio della Celebrazione Eucaristica, sottolineando l’importanza dell’Unità e della collaborazione della Chiesa.

«Rendiamo grazie al Signore per questo giorno memorabile e preghiamo la Vergine Immacolata Maria, che è giunta qui da noi Suoi figli, affinché siamo fatti degni di essere esauditi», ha concluso Don Antonio Scordo, Parroco della Parrocchia “Sant’Ippolito Martire”, ringraziando, altresì, Don Giovambattista Tillieci e l’Associazione “Unitalsi” (sottosezione di Palmi) per aver omaggiato la Chiesa Madre della Presenza Materna di Maria; consegnando, dunque, la Sacra Effige della Madonna di Lourdes ai membri della medesima Associazione – Sottosezione di Reggio Calabria, continuando la Sua “Peregrinatio Mariae” nell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova.

