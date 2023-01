DI CLEMENTE CORVO

A distanza di dieci anni dalla sua progettazione prende corpo il moderno terminal bus delle Ferrovie della Calabria. L’opera ideata e voluta dall’allora presidente di Fdc Giuseppe Pedà era stata concepita insieme al punto di arrivo recentemente inaugurato a Palmi,come ammodernamento della vecchia e storica stazione di Gioia Tauro riqualificando tutta la zona stazione e avrebbe dovuto integrarsi con la riapertura delle linee Taurensi che Pedà voleva fortemente con una moderna metropolitana di superficie che avrebbe collegato oltre che la linea Gioia tauro Cinquefrondi anche là Palmi Sinopoli , infatti la struttura a rete fissa delle ex calabrò lucane costeggia il terreno su cui dovrebbe sorgere il Nuovo Ospedale della piana e servirebbe in in visione di trasporto pubblico alle centinaia di utenti che si recherebbero quotidianamente al nuovo ospedale oltre che agli studenti pendolari cresciuti in questi anni in maniera numerosa.