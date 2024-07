Nei giorni antecedenti il primo Consiglio Comunale dalla Sindaco erano giunti a più riprese inviti a partecipare alle attività amministrative sulla scia di una agognata “coesione sociale”.

Ad oggi non solo nulla di tutto questo sembra trovare spazio, ma neppure un banalissimo invito ad informare i cittadini su una tematica così tanto importante quanto la salute sembra essere visto di buon occhio.





Con assoluta tempestività (meno di 2 ore) la Consigliera Magno si è prodigata a rispondere al mio comunicato stampa in cui invitavo l’Amministrazione e il Sindaco a chiarire quali fossero le eventuali problematiche derivanti dalla “nube tossica”, che ancora oggi alla sera insulta insistentemente olfatto e vista dei cittadini, ed informare i cittadini su come eventualmente proteggersi.

Ahimè la stessa solerzia non l’ha avuta né prima, visto che il mio comunicato è stato fatto al terzo giorno dopo l’incendio proprio per dare il tempo necessario, nè dopo, visto che oggi siamo al sesto giorno è nulla è cambiato!

Sembra che l’unico obiettivo fosse “azzittire” la voce dell’Opposizione e non cogliere l’invito ricevuto per dare risposte concrete alla Città. Se la collaborazione desiderata era questa…….

Per dovere di cronaca, per via ufficiose, sono venuto a conoscenza che oggi era previsto un incontro in Prefettura tra tutti gli Attori interessati, ma ancora oggi non abbiamo risultati ufficiali sulla qualità dell’aria né abbiamo chiarimenti su come e se doverci difendere.

Vorremmo altresì sapere cosa si pensa di fare per la futura bonifica del Sito e come ovvieranno al problema del conferimento dei rifiuti i Comuni che usufruivano degli spazi di Poly2Oil.

Fino a stamattina (allego foto) il Sito vedeva numerosi focolai attivi e i relativi fumi cospargersi in aria.

In questi giorni, peraltro, non abbiamo visto nessun interessamento dei Media nazionali, ma neppure dei Politici Romani che tanto si erano affezionati a Gioia Tauro in campagna elettorale.

La domanda mi sorge spontanea:

Che fine hanno fatto?

In merito ai Soggetti preposti per Legge a dare risposte, vorrei ricordare alla gentile Consigliera che il Sindaco è la prima Autorità cittadina in tema di Sanità, e nessuno più del sindaco avrebbe il diritto/dovere di informare gli abitanti..

Viste le capacità e le competenze acquisite grazie agli studi, viste le doti umane dimostrate in campagna elettorale, visti i numeri che le hanno dato un risultato straordinario in termini di consensi vorrei augurare alla consigliera di poter avere la stessa delega in seno alla Giunta Comunale cosicché in futuro simili tristi vicende possano avere risvolti senz’altro diversi è auspicabilmente positivi.

Se ciò non accadesse la colpa non potrebbe ricadere certo sull’Opposizione.

Rispetto al fatto che la situazione non sia “catastrofica” vorrei chiarire che l’esposizione alla diossina può avere gravi effetti sulla salute umana, tra cui: Malattie oncologiche, problemi riproduttivi, danni al sistema immunitario e disturbi della tiroide. La diossina può contaminare il suolo e l’acqua, danneggiando gli ecosistemi e la catena alimentare.

La stessa diossina potrebbe persistere nell’ambiente per anni e l’alternanza della direzione dei venti fà si che non si disperda facilmente.

E se piovesse sarebbe molto peggio perché raggiungerebbe il suolo e quindi eventuali frutti, ortaggi, animali e noi stessi esseri umani.

È su questo che ARPACAL avrebbe dovuto monitorare e darci risposte pressoché immediate tramite il Sindaco.

Mi verrebbe quindi da chiederle:

Cosa sarebbe dovuto succedere affinché catastrofica lo fosse?

Perché sinceramente non saprei cosa potesse essere peggio. O forse si: Un eventuale incidente di un potenziale rigassificatore!

Ma su questo impianto e sull’eventuale raddoppio dell’inceneritore anche stavolta la Maggioranza non ha fatto alcun cenno preferendo sottacere.

E su quanto decreterà l’ARPACAL noi un pensiero ce lo siamo già fatto, sarà per l’ennesima volta: TUTTO A POSTO!!

Pino Sciarrone

Consigliere Comunale

Partecipazione e Democrazia