Ordinanza del sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio con oggetto “Autorizzazione a conferire i rifiuti provenienti dal Comune di Gioia Tauro a tutela dell’ambiente e del territorio”.

“Ai sensi dell’ari 191 del D.lgs. n 152/2006 e s.m.i., per le ragioni meglio specificate in premessa e qui richiamate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell’ambiente e della salute pubblica: alla ditta Ecologia Oggi Spa con sede legale in Via

Colonnello Cassoli, 18, 88046 Lamezia Terme, P.IVA 00897240792, di autorizzare l’ingresso dei mezzi impegnati nella raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Gioia Tauro presso l’impianto di Gioia Tauro e di consentire il completamento del ciclo di conferimento dei rifiuti per sette giorni a seguire dall’adozione della presente ordinanza – ovvero dall’8 al 15 Febbraio 2021 – secondo le condizioni economiche già in essere ed entro le concorrenza delle previsioni iscritte nelle pertinenti voci del bilancio relativo al 2021”