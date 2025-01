Il Comune di Gioia Tauro ha ospitato, il 24 gennaio 2025, l’evento “Obiettivo Youth Work”, un’importante occasione di confronto sulle politiche giovanili e sul ruolo dello Youth Work come strumento strategico per il futuro delle nuove generazioni.

Organizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione con EuroDemos Youth Mobility NGO, l’evento ha visto la partecipazione di:

• Simona Scarcella, Sindaco di Gioia Tauro;

• Domenica Speranza, Assessore alle Politiche Giovanili;

• Silvia Crocitta, Presidente di EuroDemos Youth Mobility NGO.

Un aspetto centrale dell’iniziativa è stato il coinvolgimento diretto di 40 giovani, tra cui 16 ragazzi del Servizio Civile attivo nella città di Gioia Tauro e 20 studenti, rappresentanti delle classi quinte dell’IIS “F. Severi”, che hanno svolto attività di ascolto e confronto sulla situazione giovanile nel territorio Gioiese. Questo momento di dialogo ha permesso di raccogliere idee, riflessioni e proposte utili per definire interventi mirati a favore delle nuove generazioni.

La mattinata si è sviluppata secondo il seguente programma:

• 8:45 – 9:00: Registrazione dei partecipanti

• 9:00 – 9:20: Saluti istituzionali

• 9:20 – 9:45: Presentazione dello stato attuale delle politiche giovanili e dello Youth Work in Calabria, a cura di EuroDemos Youth Mobility NGO

• 9:45 – 10:45: Attività di dialogo con i giovani presenti

• 10:45 – 11:00: Presentazione dei risultati delle attività di ascolto

• 11:00 – 11:15: Chiusura dell’evento

L’evento ha posto in evidenza il ruolo fondamentale dello Youth Work nelle politiche europee, sottolineandone l’importanza per promuovere inclusione, partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze chiave nei giovani. Particolare attenzione è stata dedicata alla realtà della città di Gioia Tauro e al contesto Calabrese, con l’obiettivo di individuare azioni concrete per migliorare le opportunità offerte alle nuove generazioni.

Il Sindaco e l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Gioia Tauro ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e rinnovando l’impegno per la promozione di iniziative a favore dei giovani.