Di Clemente Corvo

Nonostante il gravissimo incidente stradale, accaduto a Gioia Tauro l’antivigilia di Natale, nel tratto di strada dove confluiscono la via Pontevecchio, la via Riace e la via Arturo Toscanini, dove purtroppo ha perso la vita un giovane Macedone, l’intera area continua a rimanere in uno stato di notevole pericolosità. Sulle tre arterie, non vi é assolutamente una regolare segnaletica stradale che servirebbe ad impartire regole, segnalare pericoli e le relative indicazioni per muoversi sulla strada in sicurezza. Infatti, sulle tre vie si evidenzia, una segnaletica verticale, quasi completamente assente, essendo uno dei segnali segnalante lo stop quasi declinato dalla normale posizione e l’altro non visibile in quanto coperto dalla vegetazione, mentre la segnaletica orizzontale è completamente assente. Eppure i tratti di strada, sono quotidianamente frequentatissimi, non solo dalle tante autovetture, ma principalmente da mezzi pesanti che le transitano in continuazione. Sugli stessi tratti sono presenti , non semplici buche, ma un’infinità di voragini che creano seri, ma veramente seri pericoli, a persone e cose. La vegetazione, ormai foltissima, invade le due corsie di transito, restringendone notevolmente la carreggiata. L’amministrazione Comunale conosce bene i pericoli, le difficoltà e purtroppo gli incidenti che si verificano su quei tratti, eppure, ad oggi, non sono stati presi gli adeguati provvedimenti. Basterebbe poco per la messa in sicurezza dell’intera zona a salvaguardia di cose ed in modo particolare delle persone. Speriamo che questa semplice ma doverosa segnalazione, possa stimolare, sensibilizzare chi di dovere!