Finalmente apprendiamo che, con la pubblicazione della determina comunale n. 546 del 14 agosto 2024, attraverso la procedura telematica “Tutto Gare”, l’Ufficio Tecnico ha aggiudicato i lavori relativi alla realizzazione del progetto “La Città tra i due Fiumi”, finalizzato alla rigenerazione urbana e ambientale del Quartiere Marina, del Quartiere Tre Palmenti e Fiume, per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

I progetti complessivi per la rigenerazione urbana del tessuto cittadino sono i seguenti: “Il Parco dei Cardi” già finanziato per la somma € 6.413.000,00, i cui lavori sono stati già consegnati all’impresa aggiudicatrice; “I Percorsi Verdi in Città”, già finanziato con € 4.350.000,00 i cui lavori sono stati già assegnati all’impresa aggiudicatrice; “Il Parco Verde della Brezza Marina”, da finanziare, e di cui il Comune dispone già del progetto esecutivo definitivo, finanziabile con i fondi Por Calabria 2025 2021/27 per l’importo di € 4.170.000,00; “La Città tra i due Fiumi” già finanziato con € 5.412.000,00 i cui lavori sono sati già assegnati all’impresa aggiudicatrice.

In particolare il progetto “La Città tra i due Fiumi”, prevede la realizzazione della pista ciclabile che parte dall’ingresso strada che porta alla darsenetta di servizio del porto, percorre verso Nord Via Pozzillo per collegarsi con la pista ciclabile in fase di realizzazione da parte dell’Autorità Portuale e che porta fino a San Ferdinando e verso Sud si collega con la pista ciclabile che percorre via Pozzillo, il lungofiume Budello, Via Agliastro, il lungomare, il pontile, la rotonda sud della Ciambra, fosso mastro fino alla Ciambra e un raccordo con il Vialone Don Luigi Sturzo. Si interverrà, inoltre, sullo storico Pontile con la sua lanterna, elementi fortemente simbologici per la Città di Gioia Tauro e come segno del legame tra la terra e il mare. Il progetto prevede il consolidamento dei pali del pontile, la sua ristrutturazione, il restauro dell’opera, la sua messa in sicurezza con il rilascio dell’apposito certificato statico che permetterà l’annullamento dell’ordinanza sindacale di divieto alle persone di passeggiare sul pontile e ne assicurerà la loro fruibilità per le passeggiate da parte dei cittadini. Sarà tutto pavimentato in teak e recintato con ringhiera lateralmente per motivi di sicurezza. Il nuovo pontile sicuramente diventerà un punto di notevole richiamo per i turisti, i cittadini della Piana e dell’intera Calabria, richiamo sicuramente rafforzato per la presenza delle altre opere complementari quali il “Parco dei Cardi”, ai “Percorsi Verdi in Città” e al “Parco Verde della Brezza Marina” e di quant’altro si potrà ulteriormente fare per il rilancio turistico ed economico della Città e del suo territorio. L’auspicio di noi tutti è quello della continuità amministrativa per la realizzazione delle suddette opere pubbliche secondo i cronoprogrammi già definiti.