Di CLEMENTE CORVO

Che le strade di Gioia Tauro, sono purtroppo in uno stato di degrado, questo ormai è fin troppo risaputo. Ma per quanto riguarda la via Agliastro, Via che fiancheggia il lungo fiume, c’è da evidenziare un aspetto particolare, che riguarda la transitabilità in sicurezza, visto che la stessa strada presenta oltre che delle voragini, anche uno stato di sprofondamento in entrambi i lati della carreggiata.

Tali pericoli sono evidenziati ormai da tempo da semplice segnaletica, anche se purtroppo con gli eventi atmosferici la situazione sta sempre più peggiorando.

Ma, la situazione veramente drammatica è il transitare lungo la stessa, specialmente durante il periodo serale, in quanto la stessa é priva di illuminazione stradale, ben 56 punti luce spenti, praticamente un viale completamente buio.



Eppure questa arteria purtroppo è stata meta di pesantissimi incidenti.

Analoga situazione si riscontra sulla via estrema, parallela della via Agliastro, che collega la via Ciambra con il lungomare.

Ci si chiede, ma la semplice ed ordinaria amministrazione in tal senso é tanta gravosa?

Sia ben chiaro, che ciò che si sta evidenziando è solo a titolo di cronaca, non deve essere assolutamente considerato attacco mediatico nei confronti di nessuno, anzi siamo convinti che nello spazio di breve tempo la sicurezza in tal senso verrà ripristinata.