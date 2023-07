DI CLEMENTE CORVO

Si é svolta ieri sul lungomare di Gioia Tauro con grande successo la

manifestazione Skymano, con i piedi, con le mani con il cuore…

“Uno sport che consente ad anziani, giovani, atleti, disabili e carrozzati

di giocare insieme nella stessa squadra. È una pallamano priva di contatto

fisico, Vi giocano in tutta Italia migliaia di anziani efficienti, insieme

con tantissimi bambini, con persone con disabilità, cieche e anche sorde.

La forza dello Skymano è di includere veramente tutte le persone insieme

nello stesso campo”.

La disciplina, ideata nel 2006 dal professor Michele Panzarino e brevettato

dall’Accademia Nazionale di Cultura Sportiva, è approdata a Gioia Tauro

grazie alle Associazioni “Gli Angeli di Pollicino APS” e “Diabaino Vip

della Piana”, al CSI di Reggio Calabria,a gli instancabili volontari e alla

partnership instaurata con Declathon che formalizzato un contratto di

collaborazione fino il 31/12/2024 per tutti gli eventi che verranno

realizzati.Il tutto patrocinato dal Comune di Gioia Tauro.Gli

Organizzatori, pienamente soddisfatti dalla presenza dei cittadini,

soprattutto ragazzi, hanno voluto ringraziare il Sindaco Aldo Alessio, il

garante dei diritti delle persone con disabilità Michele Verzi’, la Croce

Rossa di Gioia Tauro e il suo Presidente Dottoressa Ursida , il fotografo

Francesco Perri e tutte le persone che hanno deciso di mettersi in gioco

per ricordare che Giocare è un diritto di TUTTI.