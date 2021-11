Di Clemente Corvo

Finalmente Lunedì prossimo ci sarà presso il comune di Gioia Tauro, per come programma, un incontro tra il sindaco Aldo Alessio il consigliere Enzo Filippone ed il responsabile dell’ Enel Sole, che a Gioia Tauro dovrebbe gestire adeguatamente e nella Sicurezza l’impianto di illuminazione. Sarà certamente in quell’occasione che i massimi esponenti dell’amministrazione di Gioia Tauro potranno evidenziare e far notare personalmente ai responsabile ” Enel Sole”, lo stato pietoso in cui si trova l’intero impianto di illuminazione della città di Gioia Tauro. Tra l’altro ci sono zone ormai da tempo completamente buie, si notano in tantissimi punti luce presenti in città, altissime pericolosità, dovute alla mancanza di chiusura dei relativi sportelli dei lampioni a protezione e sicurezza dei vari contatti elettrici , addirittura la loro assenza viene sostituita con dei Semplici cartoni sostenuti da nastro da imballaggio. Plafoniere pendenti, i relativi vetri cadenti, dove si notano varie lampade che non sono certamente conforme alle normative vigenti. Il decoro urbano viene assolutamente deturpato dalle diverse tonalità di luce. Per sostituire semplicemente le diverse lampade non funzionanti in piazza Marconi, ci sono voluti addirittura tre mesi di segnalazioni, fatte da diverse persone. Forse Finalmente è arrivato il momento che l’amministrazione comunale faccia capire con grande determinazione a chi contrattualizzato che dovrebbe gestire in maniera efficiente l’ illuminazione in città, mantenendo sicurezza e decoro. Questo stato pietoso e di abbandono deve voltare pagina. Tra l’altro le lampade con diversità di colore, ” ma sempre tenendo in considerazione le normative vigenti”, servono per addobbare l’albero di Natale, ma non certamente per illuminare le strade della più grande città della provincia di Reggio Calabria dopo lo stesso capoluogo.