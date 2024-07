Per correttezza di informazione va ulteriormente precisato che la nuova banchina del Porto di Gioia Tauro, inaugurata due giorni fa, pure essendo di competenza nazionale, è stata interamente finanziata dalla Regione Calabria a guida del Presidente Mario Oliverio. Quindi 12 milioni e mezzo di euro sono stati investiti con fondi Fsc la dove il Governo nazionale non ha inteso investire.

La realizzazione di questa importante infrastruttura si colloca in una visione di sviluppo della Calabria nella quale il porto di Gioia Tauro e le attività connesse assumono un ruolo centrale.

Infatti, la realizzazione di questa banchina consentirà l’allargamento delle attività e delle funzioni portuali con importanti ricadute occupazionali. Basti pensare alle attività di manutenzione delle navi che consentirà di aprire il porto ad attività di cantieristica rendendolo così ancora più attrattivo e competitivo nella portualità del Mediterraneo.

L’autorità portuale è stato soggetto attuatore, ma la volontà politica istituzionale e la determinazione, in una visione di sviluppo, è stata altrettanto chiara con la presidenza di Mario Oliverio e con la sua giunta regionale di centro sinistra.

Aldo Alessio

Ex sindaco di Gioia Tauro