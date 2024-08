Sabato, 31 Agosto 2024, organizzato dal Garante Regionale della Salute, Annamaria Stanganelli, e dall’associazione “La Tazzina della legalità”, la Via Toscanini diventerà la “Strada della legalità” dove sosterrà la “Carovana della Legalità” per esprimere vicinanza, solidarietà e impegno fattivo e costruttivo alla famiglia Maiolo/Gaglianò, vittima di un gravissimo incendio di natura dolosa perpetrato ai danni del loro camper e della stessa facciata della loro abitazione.

Il vile attentato – che solo per caso non ha avuto tragiche conseguenze – ha colpito una famiglia da tutti additata a modello di buon comportamento civico.

Ciò evidenzia che è la società civile che è in pericolo e la risposta non può che essere forte, unanime, chiara e solidale.

Ritengo che non si possa vincere la criminalità senza una convinta partecipazione personale ed emotiva di tutto un popolo, ormai stanco di questa inaudita violenza che ci opprime e che tanto danno ha portato alla reputazione e al buon nome della città e alla parte sana della sua economia.

Esserci, dunque, sarà per tutti noi doveroso e giusto.

La presenza di cittadini, associazioni ed istituzioni sarà l’urlo di consapevolezza di una città indignata. Un invito, quindi, rivolto a tutti: società civile, associazioni, Chiesa, Istituzioni, a dare un forte segnale di partecipazione e di condanna affinché tali episodi non si ripetano mai più.