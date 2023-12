Un grave guasto meccanico ad uno dei gruppi pompanti dell’Impianto “Petrace”, occorso nella tarda mattinata del 5 dicembre scorso, ha causato una riduzione della portata idropotabile a servizio del Comune di Gioia Tauro. Già nel primo pomeriggio del 5 le squadre intervenute sul posto e dotate dei materiali necessari per la sostituzione hanno avviato le attività di ripristino e, malgrado le condizioni meteo avverse, hanno proseguito nei lavori fino a tarda serata. Al fine di verificare lo stato dei danni all’interno del pozzo è stato necessario sospendere l’intervento. Detta sospensione è stata prontamente comunicata telefonicamente alle ore 22:10 al Sindaco da parte del responsabile di zona. Le attività sono riprese alle prime luci del giorno seguente fino al completamento dei lavori nel primo pomeriggio.

Riguardo ai disservizi causati, si precisa che, come più volte segnalato da Sorical, l’impossibilità da parte del Comune di poter gestire la rete interna di distribuzione, causa la quasi totale assenza di organi di sezionamento funzionanti, impedisce la parzializzazione della risorsa disponibile rendendo di fatto impossibile ogni ipotesi di turnazione in condizioni di emergenza. Sorical ha già avviato da alcuni mesi sugli impianti di sua competenza attività di manutenzione ed ammodernamento, finalizzate al potenziamento degli emungimenti, incrementando la ridondanza dello schema idrico in questione al fine di sopperire in parte alla vetustà della rete idrica comunale che, in ogni caso, necessita quantomeno di alcuni primi radicali interventi manutentivi, ormai non più procrastinabili.