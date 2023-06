DI CLEMENTE CORVO

La Saint Michel conquista la COPPA DELLA REGIONE CALABRIA che insieme alla

scorsa vittoria della COPPA CALABRIA e del CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA,

tre competizioni Ufficiali nel corso della stessa stagione, le permette di

ottenere il TRIPLETE.

Il quadrangolare per l’assegnazione della coppa della Calabria si è

disputato a Catanzaro nei campi della Federazione ed ha visto quale

partecipanti di diritto, Trebisacce, San Nicola da Crissa, Mesoraca e Saint

Michel, praticamente le quattro squadre che hanno vinto i rispettivi gironi

di prima categoria.

Le gare di semifinale hanno visto di fronte Trebisacce contro San Nicola

da Crissa, la gara è terminata 5 a 1 per il Trebisacce. La seconda

semifinale ha visto di fronte Saint Michel contro Mesoraca, la gara è

terminata 1 – 0 per la Saint Michel con rete di Mauro Buono.

La gara di finale tra Saint Michel – Trebisacce é terminata 0 – 0. Ci sono

voluti i calci di rigore per l’assegnazione della COPPA DELLA REGIONE

CALABRIA.

I calci di rigore hanno dato ragione alla squadra bianco – oro del

Presidente Don Gaudioso Mercuri, che si è imposta per 4-2, avendo il

portiere Panuccio parato magistralmente un calcio di rigore, mentre l’altro

consecutivo è stato spedito alto sopra la traversa dalla squadra Cosentina.

Indescrivibile la gioia manifestata alla squadra all ‘ arrivo in città con

la conquistata Coppa della Regione.

L’annata calcistica 2022 – 23 è veramente stata favolosa, un’annata da

incorniciare Per quanto riguarda il calcio nella città di Gioia Tauro.

Infatti al il TRIPLETE ottenuto dalla GIOIESE si è aggiunto il TRIPLETE

ottenuto dalla SAINT MICHEL.

Questo è l’organigramma della squadra della SAINT MICHEL

Presidente : Don Gaudioso Mercuri

Vicepresidente : De Masi Michele

Allenatore : Domenico Mammoliti

Direttore Sportivo : Ciccio Ascone

Dirigenti : Marcello Gatto, Maurizio Zito, Dario Manuli, Vittoria Velardo,

Don Tommaso Calipa,

Addetto Stampa : Rocco Trimboli Preparatore Atletico : Danilo Ambrosio

Staff Tecnico : Max Romano, Claudio Ianni

Responsabili Settore Progetti : Thomas Maria Rosaria, Zito Antonella.

Questo é l’ organico della squadra

*Portieri*

1) Panuccio Francesco

2) Frasca’ Stefano

*Difensori*

3) Angilletta Mario

4) Ascone Francesco

5) Capria Salvatore

6) Castaldo Stefano

7) Palumbo Giacomo

8) Reitano Stefano

9) Sacca Pasquale

10) Stillitano Domenico

11) Strangi Carmelo

12) De Masi Pietro

*Centrocampisti*

13) Corica Antonio

14) Mantegna Emanuele

15) Tripodi Mirko

*Attaccanti*

16) Alderete Jonathan

17) Artuso Rocco ( CAPITANO)

18) Buono Mauro

19) Cannata’ Santo

20) Deleo Angelo

21) Quirino Rocco