Esprimiamo grande soddisfazione per i traguardi straordinari raggiunti dal porto di Gioia Tauro, che continua a rappresentare un punto di riferimento essenziale per l’economia regionale e nazionale. In particolare, desideriamo manifestare la nostra più alta stima e riconoscenza verso l’ammiraglio Andrea Agostinelli, per il suo ruolo determinante nel consolidare e rilanciare lo scalo in un contesto internazionale caratterizzato da difficoltà e sfide costanti. Il suo lavoro attento e lungimirante, in un periodo di sconvolgimenti sociali, crisi geopolitiche e normative sempre più stringenti, ha permesso al porto di Gioia Tauro non solo di resistere, ma di crescere, mentre molti altri scali concorrenti vedevano una flessione nei propri traffici.

Un risultato che non sarebbe stato possibile senza la dedizione dei tanti professionisti, operai e lavoratori portuali, che ogni giorno fanno del loro lavoro una missione, contribuendo al successo del porto e alla sua crescente credibilità internazionale. A loro va il nostro sincero apprezzamento.

Tuttavia, non possiamo esimerci dal sottolineare la preoccupante situazione di isolamento istituzionale che la nostra città sta pagando a caro prezzo. Il rapporto tra il nostro sindaco e l’Autorità Portuale, in particolare con il presidente Agostinelli, sembra essere compromesso da motivazioni personali e politiche che non giovano né alla nostra comunità né al porto. L’isolamento istituzionale che ne consegue non ha alcuna giustificazione, soprattutto quando si considera la necessità di un dialogo costante e proficuo tra il Comune di Gioia Tauro, gli altri due comuni portuali di San Ferdinando e Rosarno, e l’Autorità Portuale. Le dichiarazioni offensive e scomposte rilasciate dal sindaco, come quelle fatte in occasione dell’ultimo consiglio comunale in merito al comune di Rosarno, non fanno che peggiorare la situazione e minare la collaborazione interistituzionale che dovrebbe essere la base per lo sviluppo del nostro territorio.

Con questo comunicato, quindi, intendiamo ribadire il nostro apprezzamento per il lavoro dell’ammiraglio Agostinelli e di tutto il personale dell’Autorità Portuale, ma allo stesso tempo esprimiamo la nostra preoccupazione per la gestione politica ed istituzionale della città. Ci auguriamo che la giunta comunale possa finalmente prendere atto della necessità di lavorare insieme a tutte le istituzioni e i comuni interessati per il bene del nostro porto e della nostra comunità.