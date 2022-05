“La bellezza della Legalità – un Open Day dedicato soprattutto ai giovani concittadini”.

“Come Amministrazione Comunale reputiamo che il senso civico e la cultura della legalità siano elementi imprescindibili per una cittadinanza consapevole, soprattutto in territori complicati come il nostro. Ecco perché abbiamo deciso di organizzare all’interno della kermesse culturale “il Maggio Dei Libri”, un’Open Day intitolato “La Bellezza della Legalità”. La Guardia di Finanza di Gioia Tauro, che ha anche dato il patrocinio al “Maggio dei Libri” ha aperto le porte ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Paolo VI/Campanella e dell’Istituto Comprensivo Pentimalli così da poter visionare le diverse uniformi del corpo di polizia, vedere da vicino i mezzi di trasporto ed assistere ad una simulazione con i cani antidroga. Ospite dell’evento anche il giornalista Michele Albanese, una testimonianza vivente della “Bellezza della Legalità”, intervenuti anche il Sindaco ed il Tenente Colonnello Persano che, oltre ad aver parlato ai ragazzi della bellezza e dell’importanza della legalità ha anche donato due libri al Comune di Gioia Tauro, uno appunto del giornalista Michele Albanese ed uno del compianto ed eroico Giudice Giovanni Falcone. L’evento è stato organizzato con lo scopo di avvicinare le giovani generazioni alla cultura della legalità e dimostrare, se mai ve ne fosse bisogno, che le forze dell’ordine sono i migliori amici del territorio, quelli che lo tutelano, quelli che lo difendono, e che quindi per chi ama la propria città non è difficile capire con chi sia opportuno schierarsi. Continueremo a diffondere in tutti i modi ed in tutti i luoghi la cultura della legalità, il riscatto di Gioia Tauro passa anche e soprattutto da questo.”