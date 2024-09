A seguito alla richiesta di conferire urgentemente con il Direttore Generale dell’ Asp, dott.ssa Di Furia, ieri pomeriggio presso l’Azienda Provinciale di Reggio Calabria si è tenuto un incontro per discutere sulle criticità dell’ospedale di Gioia Tauro.

Presenti all’incontro il sindaco avv. Simona Scarcella, il vicesindaco Antonio Parrello e la delegata alla sanità dott.ssa Giusy Magno.

L’incontro si è svolto in un clima di grande collaborazione tra tutte le parti presenti, con l’obiettivo primario di riscontrare le esigenze legittime della popolazione, avvilita da una situazione di carenza ormai intollerabile dei servizi sanitari ospedalieri.

Le richieste presentate sono state chiare e strutturate sulle necessità più immediate del nosocomio gioiese.

· in primis un’ambulanza presso il pronto soccorso, pronta per eventuale trasporto in altre strutture più attrezzate con presenza a bordo di medico o infermiere specializzato.

· L’attivazione del reparto di Radiologia h24, motivata dal fatto che, una città sede di una infrastruttura portuale di tale importanza, ha la necessità di poter tutelare la gente che ci lavora e che, spesso si ritrova protagonista di infortuni sul lavoro di tipo traumatico

· Attivazione della TAC (Tomografia Assiale Computerizzata)

· Un potenziamento di unità operative nell’ambito del pronto soccorso e la presenza di un medico rianimatore

· Il Potenziamento del Laboratorio di Analisi, soprattutto in termini di risorse umane (tecnico di Laboratorio)

Le istanze formulate dal Sindaco sono state valutate con la massima attenzione da parte della dott.ssa Di Furia che ha nell’immediatezza rappresentato che In merito alla richiesta dell’ambulanza, nei prossimi giorni verranno discusse le linee di indirizzo con il livello regionale

In merito alla richiesta di attivazione h24 del Reparto di Radiologia, il Direttore Generale ha informato i rappresentanti dell’ avvio del concorsi per n.2 tecnici specializzati in Radiologia, ha altresì accolto la richiesta di attivazione della TAC e Mammografo.

Tali servizi consentiranno un incremento della diagnosi evitando di spostare i pazienti da Gioia a Polistena garantendo ad es. un primo trattamento di diagnosi e stabilizzazione come per i politraumatizzati.

Sul potenziamento del pronto soccorso, l’ASP è in attesa di una risposta dal Governo Centrale alla richiesta di rimodulazione delle risorse previste dal D.L. 34/2020, che consentiranno di effettuare i lavori per il Ps di Gioia T.

Positiva anche la risposta sul laboratorio di Analisi che dovrà essere integrato, anche grazie al recente acquisto del sistema informatico dei laboratori. Nel sistema aziendale. In merito ad alcuni esami, fatti magari in altro nosocomio, i referti, se caricati nelle già presenti piattaforme, possono dare celeri risultati al personale medico e di conseguenza al paziente. E’ importante che le risposte siano celeri e che funzioni bene il punto prelievi che nell’ultimo anno ha molto implementato le proprie attività.

il SINDACO AVV. SIMONA SCARCELLA