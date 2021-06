Di Clemente Corvo

L’inizio di incendio divampato ieri mattina intorno alle ore 9 all’interno della rotatoria dello svincolo autostradale di Gioia Tauro attualmente coperto da una fittissima ed altissima vegetazione che ne priva la visibilità è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti e dalla stessa Polizia Stradale allertata da diversi passanti. lo stato di degrado in cui attualmente si trova la rotatoria all’ingresso autostradale di Gioia Tauro era stata già ampiamente documentata nelle settimane scorse dall’amministrazione comunale agli enti preposti dell’anas. Subito dopo tale increscioso episodio i responsabili dell’anas hanno comunicato che già nei primi giorni della prossima settimana provvederanno alla pulizia della rotatoria e dello svincolo stesso. Gli stessi hanno segnalato Che il disagio attualmente è stato dovuto per la scadenza del mandato conferito alla ditta che si occupava del mantenimento della pulizia del Verde del tratto autostradale. Avendo fatto la nuova gara d’appalto e avendo conferito alla nuova ditta aggiudicatrice i lavori dell’intero tratto autostradale già da martedì prossimo inizieranno con il potenziamento di squadre l’opera di disserbamento che si rende necessario sia per la sicurezza stradale che per il decoro della città. Nell’occasione formuliamo un grande riconoscimento e ringraziamento per l’opera prestata quotidianamente dal dirigente ingegnere Mupo che da qualche giorno ha lasciato il suo copioso ed intenso e disponibile operare in Calabria essendo stato lo stesso trasferito in Sicilia