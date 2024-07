Di Clemente Corvo

Un fiume in piena le dichiarazioni del sindaco di Gioia Tauro, avvocato Simona Scarcella, subito dopo l’approvazione della delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il sindaco ha ritenuto di informare i cittadini, rivolgendosi direttamente al pubblico presente in sala, facendo un primo resoconto dei trenta giorni di governo della sua amministrazione, ma soprattutto portando a conoscenza degli stessi le importanti attività che, in prima persona e con l’ausilio della propria giunta comunale e dei consiglieri, sono state portate avanti in questo primo mese di lavoro.

A farla da padrone l’argomento relativo all’ambiente.

Oltre alle specificazioni relative al rispetto dei protocolli istituzionali, di concerto e nel rispetto delle indicazioni della cabina di regia guidata dal prefetto di Reggio Calabria, la Scarcella ha evidenziato che grazie all’intervento e al supporto attento del dipartimento ambiente della regione Calabria sono stati ottenuti dei primi importanti risultati per quanto riguarda il monitoraggio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, per il quali è prevista la sostituzione dei BAT – strumenti di verifica delle emissioni delle particelle nell’aria – per il prossimo ottobre.

Allo stesso modo è stata garantita la priorità di conferimento del comune di Gioia Tauro, quale ente sede dell’impianto, senza limiti di tonnellaggio. Risultato questo che garantisce alla città di poter operare sempre a ritmi superiori nella pulizia delle strade cittadine. Particolarmente complesse e delicata la gestione del sito “Marrella”, sulla cui attività Il sindaco ha rivolto un’accorata attività di denuncia rispetto ad un lassismo della politica che l’ha preceduta , inspiegabile e ingiustificabile sotto il profilo della tutela ambientale dei cittadini.

Anche su questo argomento l’amministrazione comunale si è immediatamente attivata con il supporto e con l’aiuto della regione Calabria per cercare di offrire la massima tutela ad un territorio violentato nel corso degli anni da chi oggi, affermando una vena ambientalista ,ha omesso ogni attività di controllo e di verifica quando era amministratore.

Grande attenzione anche alla questione aperta tra i diportisti di Gioia Tauro e l’ Autorita’ di sistema portuale.

Il sindaco , con propria nota , ha richiesto espressamente al presidente Agostinelli un rinvio del termine di sgombero fissato al 31 luglio -all’apice dell’alta stagione – e senza che i diportisti avessero avuto una soluzione alternativa.

Forte l’attacco politico nei confronti dei precedenti rappresentanti dell’ente presenti nel comitato di gestione che hanno approvato questo sgombero senza prospettare nessuna soluzione alternativa e valida per una parte importante del nostro territorio comunale.

In tal senso Il sindaco ha evidenziato che la nomina quale rappresentante del comitato di gestione del professor Natale Polimeni rappresenterà, per le indiscutibili capacità professionali dello stesso e per la grande attenzione che questo sindaco porrà alla gestione del porto, una garanzia per tutta la città.

Il primo cittadino ha assicurato che il comune di Gioia Tauro si farà promotore e attore principale nella ricerca di una soluzione immediata per i diportisti che tenga conto di una tradizione di marineria che fa parte dell’identità della città e che non può essere assolutamente messa da parte.

Altro punto importante trattato è il sindaco quello relativo alla gestione delle scuole cittadine trovate , a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato da tutta la giunta e da tecnici comunali, in grave stato di abbandono. Sostanzialmente anni senza che venissero effettuati interventi necessari. ” Ci siamo ritrovati criticità ereditate da anni di lassismo e che indubbiamente non potremmo risolvere nell’immediatezza” queste le parole amare dell’avvocato Scarcella che ha assicurato il massimo impegno affinché vengano reperiti i finanziamenti necessari per garantire ai piccoli studenti ogni soluzione valida per poter svolgere in serenità e tranquillità la propria attività scolastica.

Un messaggio dal sindaco anche nei confronti dei dirigenti scolastici” abbiamo saputo dei genitori di spostamenti di plessi che non ci sono stati comunicati. Questa mancanza di comunicazione, della quale siamo addolorati, ha comportato e sta comportando delle difficoltà agli uffici che sono già al lavoro per programmare i servizi di mensa scolastica e scuolabus. Da parte nostra, pur essendo estranei è ancora non a conoscenza di queste scelte in maniera ufficiale, Garantiamo ai genitori ogni forma di sostegno e di supporto affinché tutti i servizi possano essere svolti nella maniera più efficiente e per non creare disagio alle famiglie. Confidiamo nel fatto che i dirigenti scolastici instaurino un rapporto più collaborativo e più presente con gli uffici comunali che rimangono sempre al loro completa disposizione per ogni necessità e nei limiti delle competenze dell’ente comunale”.

Non per ultimo la questione relativa al fiume budello.

Il sindaco ha annunciato che grazie all’intervento e alla disponibilità della sorveglianza idraulica della regione Calabria la prossima settimana verrà effettuato un intervento non soltanto di pulizia con gli operai di Calabria Verde ( che ringrazia per l’assistenza e la collaborazione) ma anche un servizio di messa in sicurezza del letto del fiume

” abbiamo insistito che venisse effettuato un intervento che fino ad oggi non era stato realizzato e in ausilio a quello di semplice pulizia , per consentire prima della stagione autunnale di garantire ai cittadini un minimo di sicurezza indispensabile “ – dice ancora Scarcella –

“ Naturalmente ci attiveremo lo stesso presso la città Metropolitana per capire quali siano i motivi che hanno arrestato la messa in atto delle opere di riqualificazione del fiume Budello che sono ferme dal 2011”.