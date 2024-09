DI CLEMENTE CORVO

Il sindaco di Gioia Tauro avv. Simona Scarcella, in riferimento agli interventi di risanamento ambientale che l’amministrazione sta effettuando sul territorio , ed in particolare sui lavori di risanamento iniziati nei giorni scorsi per la bonifica dell’ex Mattatoio comunale che permetterà di riorganizzare la raccolta quotidiana dei rifiuti la stessa si è così espressa:

” Carissimi cittadini come avevamo più volte promesso durante la campagna elettorale ci stiamo dedicando agli interventi di risanamento ambientale della città, abbiamo iniziato nei giorni scorsi con l’ex mattatoio comunale che abbiamo trovato in condizioni di assoluto disastro: canne, erbacce, sterpaglie, con gravissimo rischio di incendio per la popolazione e poi una discarica a cielo aperto di rifiuti di ogni genere. Abbiamo ripulito il sito, abbiamo distinto i rifiuti caratterizzandoli per categoria merceologica per evitare il rischio di inquinamento ambientale ed incendio. Stiamo cercando di reperire fondi per poterli smaltire perché il bilancio comunale approvato dalla precedente amministrazione prevede lo stanziamento di zero centesimi per la bonifica ambientale, ma intanto abbiamo ripristinato la salubrità dei luoghi e potrete vederlo dalle fotografie che allegherò a questo mio post. Allo stesso modo abbiamo deciso di intervenire sulla situazione drammatica dal punto di vista igienico sanitario dell’autoparco comunale che si trova in via Alcide De Gasperi vicino alla piazzetta di Santa Rita, i cittadini giustamente lamentano l’impossibilità di vivere anzi di convivere col trasporto giornaliero dei rifiuti e allora al fine di igienizzare tutti i luoghi e di garantire la salubrità ambientale sia per i cittadini che per i dipendenti comunali cosa che nel passato evidente non é mai stata fatta,

abbiamo deciso di riorganizzare integralmente il servizio. Questo cosa comporta? che oggi quel trapasso di spazzatura dai mezzi piccoli al compattatore grande non sarà fatto più in mezzo alla strada perché un paese che debba essere considerato un paese civile non può tollerare un tale scempio quindi questo passaggio dei rifiuti verrà fatto temporaneamente presso la sede dell’ex mattatoio comunale allo stesso modo la strada verrà completamente igienizzata e disinfettata per togliere definitivamente quel tanfo di percolato che ormai da anni per non dire da secoli che infesta tutta quanta la zona; i cittadini potranno conferire anzi dovranno conferire ancora all’autoparco comunale ma il cassone appena pieno verrà trasportato immediatamente in altra sede e trasferito all’inceneritore, l’impianto di incenerimento dei rifiuti. Ricordiamo anche che é fatto assoluto divieto di depositare rifugiare presso l’ex mattatoio comunale, abbiamo segnalato il sito a tutte le forze dell’ordine e verranno fatti gli ordinari controlli. Carissimi cittadini stiamo cercando di ripristinare l’ordine, aiutateci a venirci incontro. Speriamo di aver contribuito ad alleviare una situazione di sofferenza di tante persone che nel centro cittadino subivano tutti i giorni una situazione di degrado ambientale, di cui tutti sapevano e rispetto alla quale nessuno ha mai fatto niente. Lavoriamo per il bene e per la crescita di Gioia Tauro”.

Ci auguriamo che al più presto la città possa avere una vera isola ecologica, Con la raccolta differenziata che ormai da diversi anni é programmata, ma mai realizzata.