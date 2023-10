Il Sindaco del Comune di Gioia Tauro , Aldo Alessio, ha convocato un tavolo tecnico con i responsabili di Enel e Sorical .

All’incontro hanno partecipato l’Ing. Luca Petrillo – Responsabile Unità Territoriale di Reggio Calabria; l’Ing. Giuseppe Sindoni – Capo Unità Tecnica di Reggio Calabria; il Sig. Francesco Carrozza – Capo Blue Team di Gioia Tauro/Palmi.

Per conto di Sorical: l’Ing. Giuseppe Sorrentino ed il Geom. Antonio Venturino

Si aprono i lavori ed il Sindaco evidenzia che l’incontro nasce a seguito degli ultimi disservizi che si sono registrati nei pozzi “Petrace” a causa del guasto di un quadro elettrico Enel che hanno causato una riduzione della portata di acqua nella rete idrica comunale, creando notevoli disagi ai cittadini che abitano nella zona alta della città e a delle problematiche relative alle perdite idriche e funzionali del sistema acquedottistico. Il Sindaco ha chiesto a SORICAL e ad ENEL una ulteriore attività di prevenzione sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di scongiurare in futuro i continui guasti idrici ed elettrici che si sono verificati negli ultimi tempi. Ha chiesto inoltre ad ARRICAL di dare le giuste indicazioni sugli obiettivi da raggiungere per efficentare la rete idrica.

Il primo cittadini Spiega inoltre che per ridurre le perdite non vi sono ricette standard, dipende dal sistema acquedottistico attuale che presenta diverse problematiche, data anche la vetustà delle tubazioni e dei pezzi idraulici; sicuramente si cercherà di portare avanti la distrettualizzazione, cioè la riduzione della rete in piccole porzioni che possono essere meglio controllate.

In particolare, per quanto riguarda i dati sulle perdite lineari, fa presente che difficilmente sarà possibile intervenire, vista l’estensione della rete all’interno della città. In merito alla crisi idrica fa presente che ci sono alcuni sistemi che normalmente vanno in difficoltà anche durante il periodo estivo, in particolare le zone alte della città, come ad esempio la zona compresa tra la Statale 111 e la Statale 18, dovuta alle basse pressioni. Il Sindaco ricorda alcuni investimenti fatti nel Comune di Gioia Tauro circa 30 anni fa, con interventi di ammodernamento di alcuni tratti della rete idrica cittadina. Per non arrivare impreparati, è necessario attivare una campagna straordinaria di ricerca delle perdite ed effettuare le dovute riparazioni. Sarà necessario rafforzare il personale dedicato a questa attività e quindi ci saranno costi che si spera possano essere finanziati anche con il supporto di Sorical, mediante l’accesso a fondi europei o del PNRR. L’ing. Sorrentino ( Sorical )evidenzia la questione dell’eccessivo consumo della fornitura idropotabile, a suo parere anomalo ed ingiustificato rispetto il numero di utenze. Dalle misurazioni effettuate nel periodo agosto- settembre 2023 al nodo di ingresso in prossimità del ponte Petrace, la portata media diurna risulta essere pari a circa 160 l/s mentre la minima notturna non scende mai sotto i 90-100 l/s. Inoltre, la mancanza di organi di manovra e/o d’intercettazione rende impossibile la parzializzazione /distrettualizzazione del centro abitato, impedendo la regolazione del regime pressorio della rete. L’impossibilità di sezionare porzioni di rete in caso di guasti o interruzioni della fornitura rende molto lunga e complessa la fase di ripristino erogazione essenzialmente nelle zone alte dell’abitato, a vantaggio di una eccessiva alimentazione della parte bassa (marina). L’Amm.ne comunale di Gioia Tauro, si impegnerà mediante l’installazione degli organi idraulici, pezzi speciali o di elettrovalvole, a sezionare nella zona “tre Canali”, la rete idrica. In brevissimo tempo, completerà la ricognizione documentale e/o progettuale dello stato dell’arte degli attuali schemi della rete idrica comunale, se disponibili presso I propri uffici. Inoltre cercherà sulla base delle disponibilità finanziarie e delle risorse umane, a ridurre le perdite localizzate, mettendo in atto un monitoraggio al fine di ridurre l’eccessivo consumo dell’acqua nelle ore notturne, sensibilizzando I cittadini all’uso delle tecniche di irrigazione moderne, come impianti a goccia o privilegiando il riuso della risorsa. In relazione ai disservizi di natura elettrica Sorical informa di aver già avviato una campagna di manutenzione straordinaria delle apparecchiature installate. Relativamente alle linee aeree di alimentazione della Cabina MT/BT, farà inoltre richiesta di preventivo presso E-distribuzione, finalizzata alla valutazione di una possibile sostituzione con una nuova linea elettrica interrata, al fine di ridurre anche il fenomeno delle micro interruzioni dell’erogazione, che causano comunque fermi delle elettropompe. Sorical informa che sono previste attività di manutenzione straordinaria per uno dei due pozzi esistenti, al fine di migliorare l’efficienza di captazione. Arrical, si impegnerà a dettare le linee generali per raggiungere ed ottenere un miglioramento dei servizi suddetti. L’Ing. Luca Petrillo di E-distribuzione indica il numero di interruzioni accidentali che la fornitura di Media Tensione della Sorical ha subito nell’anno in corso non evidenziando particolari anomalie rispetto le condizioni di esercizio di una linea aerea elettrica prettamente in area rurale. Ad ogni modo E-Distribuzione implementerà le ispezioni della linea aerea MT e delle cabine secondarie sottese per tentare di rilevare quelle criticità che causano interruzioni alla fornitura. Inoltre nella cabina di consegna utente (di proprietà della Sorical) evidenzia una serie di anomalie di natura edile che hanno causato danni alle apparecchiature elettriche di E-distribuzione e che rendono l’accesso al personale proibitivo visto il rischio di caduta di calcinacci.

Resta alta l'allerta sulla problematica che è comunque monitorata dai responsabili Comunali oltre che dai tecnici delle altre parti interessate