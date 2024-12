Si è svolta oggi, presso la Sala Le Cisterne e la Piazza dell’Incontro, la prima edizione dell’evento “Shape Your Future – Education & Career Fair”, una giornata interamente dedicata all’orientamento scolastico e universitario per i giovani del territorio.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Gioia Tauro con il patrocinio della Regione Calabria, ha visto una partecipazione entusiasta da parte di studenti, famiglie e istituzioni accademiche e professionali.

Il Convegno Inaugurale

La giornata si è aperta con un importante convegno, aperto dall’intervento dell’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione Maria Stefania Caracciolo, che ha illustrato le azioni regionali a sostegno della formazione scolastica e universitaria in Calabria.

Il sindaco Simona Scarcella ha portato i saluti istituzionali, seguita dall’intervento dell’assessore Domenica Speranza, ideatrice dell’evento, che ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale nell’accompagnare studenti e scuole del territorio verso un percorso educativo e professionale consapevole.

Tra i relatori, la professoressa Rossella Marzullo, Prorettrice dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria con delega all’orientamento, e la dottoressa Simona Vitale, responsabile dell’orientamento dell’Ateneo reggino, hanno presentato l’ampia offerta formativa e i corsi di laurea.

L’Università Magna Grecia di Catanzaro, rappresentata dal professor Gian Pietro Emerenziani e dall’avvocatessa Carmelina Luigina Audino, ha proposto un’interessante panoramica dei servizi accademici e dell’inclusività che caratterizza l’Ateneo.

A rappresentare l’Università della Calabria (Unical) sono stati Salvatore Mangiardi, rappresentante degli studenti in Consiglio d’amministrazione Università della Calabria e Simone D’ Adamo, rappresentante degli studenti

al senato accademico.

Presenti anche gli studenti Claudio Caporale, Tommaso Nocera e Maria Sugrovskaya, che hanno risposto alle domande del pubblico e approfondito il nuovo corso di laurea in Tecnologia del Mare e della Navigazione, con il quale l’ente comunale Gioiese ha siglato un accordo quadro lo scorso settembre.

A chiudere il tavolo dei relatori, l’intervento dell’ingegnere Domenico Vecchio, presidente di Confindustria Reggio Calabria, MASK ITS Academy e CE.F.R.I.S., che ha evidenziato le opportunità offerte dai percorsi di alta formazione tecnica e professionale.

Lo Spazio Espositivo

Dopo il convegno, Piazza dell’Incontro si è trasformata in uno spazio espositivo interattivo e innovativo. Più di 400 studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Pentimalli – Paolo VI – Campanella e delle classi quinte dell’I.I.S. F. Severi di Gioia Tauro hanno visitato gli stand, vivendo esperienze immersive grazie a strumenti all’avanguardia come visori e progetti accademici.

I dieci diversi indirizzi di studio degli istituti superiori presenti sul territorio gioiese, insieme alle tre università della regione e all’azienda Holosight, specialista in apprendimento immersivo e inclusivo, hanno offerto ai partecipanti un’occasione unica per esplorare il mondo dell’istruzione. Lo spazio espositivo del CE.F.R.I.S. ha, inoltre, presentato una vasta gamma di progetti post-diploma, arricchendo ulteriormente l’esperienza formativa dei presenti.

Un Evento per il Futuro dei Giovani

L’obiettivo principale dell’evento è stato quello di fornire ai giovani strumenti concreti per orientarsi nelle scelte formative e costruire un percorso educativo e professionale consapevole, rafforzando il legame tra il territorio e le opportunità offerte dal sistema educativo e produttivo calabrese.

L’amministrazione comunale di Gioia Tauro si è detta entusiasta per il successo della manifestazione, sottolineando l’importanza di iniziative come questa per il futuro delle nuove generazioni.

Comune di Gioia Tauro

Assessorato alla Pubblica Istruzione e alla Cultura