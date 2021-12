E’ con immenso piacere che invitiamo la cittadinanza, Sabato 18 Dicembre alle 18:00 in Piazza dell”Incontro alla Festa del Dolce Natalizio , grande appuntamento con la tradizione culinaria che da sempre contraddistingue il nostro territorio. Sarà possibile degustare i fantastici dolci dei nostri pasticcieri, ascoltare il concerto Gospel dei Glorius e passare una serata all’insegna del gusto, della musica e della socialità, pur sempre in accordo con le normative vigenti per il contrasto alla Pandemia da Covid-19